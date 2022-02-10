На станции "Академик Вернадский" в Антарктиде зарегистрировали рекордные +12,7°С
На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зарегистрировали температурный рекорд +12,7°С
Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр .
На этой неделе на станции "Академик Вернадский" был зарегистрирован температурный рекорд + 12,7°. Также аномальные температуры были отмечены и на других антарктических станциях на острове Кинг Джордж, расположенном севернее украинской станции.
Метеоролог 26-й УАЭ Александр Надточий отметил, что предыдущий рекорд был зафиксирован в 1985 году и составлял +11,7 С°.
В центре сообщают, что ученые связывают столь резкое потепление с явлением "атмосферной реки", усиленным эффектом "горного фена".
"Такие температурные рекорды настораживают, ведь они являются одним из свидетельств изменения климата. Напоминаем, что в декабре на нашей станции был зафиксирован другой рекорд - высота снежного покрова достигла 3 м", - отмечают в научном центре.
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