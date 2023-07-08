Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

Отмечается, что 3 июля полярники зафиксировали новый рекорд – температура воздуха достигла +8,7 °C. Это максимальная температура в июле за все годы наблюдений.

"Предыдущее наивысшее значение было +5,6 °C в июле 1965 года, то есть когда станция еще принадлежала Великобритании", - говорится в сообщении.

Фото: Национальный антарктический научный центр

Ученые отметили, что сейчас в Антарктике зима, поэтому такой рекорд плюсовой температуры, да еще сразу на 3,1 градуса выше, является очень тревожным сигналом. К тому же, июль только начался, и, возможно, к концу месяца будут еще новые погодные сюрпризы.

По данным Национального центра прогнозирования окружающей среды США, 3 июля стало самым жарким днем на планете. Средняя глобальная температура достигла 17,01 °C, превзойдя рекорд августа 2016 года - 16,92 °C.