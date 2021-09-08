На станции "Академик Вернадский" планируют производить сувениры

Об этом сообщила эксперт по коммуникациям Национального антарктического научного центра Елена Марушевская во время пресс- конференции, передает Укринформ.



"Этот проект мы делали два года, потому что в прошлом году хотели запускать, но из-за коронавируса оборудование немножко застряло. В этом году уже установили оборудование, но туристов нет, потому что там нет никаких больниц, и сейчас Антарктида закрыта для туристов ... Этот проект позволяет нам всем задуматься, какой есть пластик, что пластик есть разный, и его можно сортировать по-разному, и в нем есть разные перспективы преобразования. Очень надеемся, что когда Антарктиду откроют, а это будет в следующем году, а может, через год, у нас уже полностью наладится ассортимент этих сувениров, и возможности. И тогда это будет большой шаг вперед для Украины, потому что в Антарктиде очень сильной положительной чертой станции считается как можно меньший экологический след ", - сказала Марушевская.



Она отметила, что инициатива переработки пластика сейчас очень сильно распространена в Украине.



По словам заместителя директора Национального антарктического научного центра Вячеслав Марченко, инициатива с переработкой пластика позволит уменьшить количество отходов, которые образуются на станции и требуют вывоза из Антарктиды.



Сувенирную продукцию будут производить из пластика, маркированного 2 (крышечки от пластиковых бутылок и флаконы с бытовой химии).

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