На станции "Академик Вернадский" планируют производить сувениры
На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" будут производить сувенирную продукцию из пластика, который накапливается на станции
Об этом сообщила эксперт по коммуникациям Национального антарктического научного центра Елена Марушевская во время пресс- конференции, передает Укринформ.
"Этот проект мы делали два года, потому что в прошлом году хотели запускать, но из-за коронавируса оборудование немножко застряло. В этом году уже установили оборудование, но туристов нет, потому что там нет никаких больниц, и сейчас Антарктида закрыта для туристов ... Этот проект позволяет нам всем задуматься, какой есть пластик, что пластик есть разный, и его можно сортировать по-разному, и в нем есть разные перспективы преобразования. Очень надеемся, что когда Антарктиду откроют, а это будет в следующем году, а может, через год, у нас уже полностью наладится ассортимент этих сувениров, и возможности. И тогда это будет большой шаг вперед для Украины, потому что в Антарктиде очень сильной положительной чертой станции считается как можно меньший экологический след ", - сказала Марушевская.
Она отметила, что инициатива переработки пластика сейчас очень сильно распространена в Украине.
По словам заместителя директора Национального антарктического научного центра Вячеслав Марченко, инициатива с переработкой пластика позволит уменьшить количество отходов, которые образуются на станции и требуют вывоза из Антарктиды.
Сувенирную продукцию будут производить из пластика, маркированного 2 (крышечки от пластиковых бутылок и флаконы с бытовой химии).
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