Об этом информирует ScienceAlert .

Согласно новому исследованию под руководством первого автора и ученого-физика Эмили Мартин из Национального музея авиации и космонавтики, находки снега на вращающейся вокруг Сатурна Энцеладе могут означать, что замороженный месяц имел гораздо больше активных моментов в своем прошлом.

Расчеты ученых, основанные на размерах серии впадин, называемых цепями тектонических ям, предполагается, что отложения частиц льда, выпадающие из полярных гейзеров, могут быть в некоторых местах на глубине до 700 метров, чего не могут объяснить текущие извержения.

"Хотя диаметр Энцелада составляет всего 500 километров, он является блестящей жемчужиной в ледяной короне Сатурна. Луна не только покрыта ледяной оболочкой с высоким отражением, но и содержит глубокий жидкий океан соленой воды, который просто умоляет исследовать его на наличие признаков жизни", - говорится. в сообщении.

У южного полюса Луны Энцелада образуются трещины, где вода под давлением проникает, расширяется и испаряется, извергаясь в сверхзвуковую метель из резко замороженных частиц в почти вакууме. Часть этих замерзших брызг океана падает на орбиту вокруг Сатурна, создавая его кольца. Более тяжелые частицы падают обратно на поверхность Луны, накапливаясь в дрейфах того, что планетологи классифицируют как форму реголита.

В некоторых кратерах на Энцеладе показали толщину снега в среднем около 250 метров, а некоторые глубины достигают примерно 700 метров.

Учитывая скорость, с которой шлейфы ледяной океанской воды могли доставить соответствующее количество снега, один из способов, как Энцелад мог бы выложить достаточно снега за последние несколько миллиардов лет потенциального существования Луны, было бы, если бы наносы были такими же пушистыми и пористыми, насколько это возможно.

"Гейзеры, возможно, грохотали в определенный момент, или в истории Энцелада были дополнительные шлейфы, которые выбрасывали замерзшую водяную пару. Если не оба. Знание того, насколько толстым и пушистым является снежный покров Луны в критических местах, было бы жизненно важным для посадки весов. на его поверхность в будущем", – разъясняют ученые.

В настоящее время эти исследования дают свежее представление об одном из самых удивительных тел Солнечной системы.

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