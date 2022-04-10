На спинах у нас были города, которые навсегда останутся шрамами на нашем сердце. Некоторые ребята плакали после игры в раздевалке, - лидер "Шахтера" о матче с "Олимпиакосом"
Капитан "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал, что после благотворительного матча с греческим "Олимпиакосом" некоторые ребята не сдержали эмоций и плакали в раздевалке
Об этом сообщает " Трибуна ".
Благотворительный матч закончился поражением "Шахтера" 0:1, а на спинах "горняков" вместо фамилий были названия украинских городов.
"Я сегодня сказал ребятам перед игрой, что мы все знаем, что сегодня происходит в Украине, что у нас война. Погибают и погибли очень многие люди, женщины, дети. Сегодня мы представляли нашу страну в Греции. Хотел бы сказать спасибо "Олимпиакосу" за то, что дали нам возможность сегодня быть здесь и сыграть для нашей страны. Мы вышли не просто так, на спинах у нас были города, наиболее пострадавшие, в которых было очень много смертей, которые навсегда останутся рубцами на нашем сердце. плакали после игры в раздевалке, эмоции просто зашкаливают. Скажу, что большая честь представлять нашу страну здесь. Надеюсь, что с помощью таких игр мы подарим людям положительные эмоции и сможем хоть чем-нибудь помочь", - сказал Тарас Степаненко.
Предварительный график игр Shakhtar Global Tour for Peace :
9 апреля: "Олимпиакос" (Пирей, Греция) – "Шахтер" 1:0
14 апреля: "Лехия" (Гданьск, Польша) – "Шахтер"
19 апреля: "Фенербахче" (Стамбул, Турция) – "Шахтер"
1 мая: "Хайдук" (Сплит, Хорватия) – "Шахтер"
Все средства от реализации билетов на матчи и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.
- 9 апреля в матче с "Олимпиакосом" донецкий "Шахтер" начал серию благотворительных матчей под патронатом МИД Украины.
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