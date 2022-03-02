На спецсчет НБУ для украинских военных перечислили уже более 6 млрд грн
На спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, было перечислено более 6 миллиардов гривен в эквиваленте
Об этом сообщили в НБУ.
Большая часть поступивших на спецсчет поступала из Украины в гривнах. В то же время, 253,5 млн грн поступило из-за кодона в иностранной валюте.
Отмечают, что Нацбанк уже потратил 1,6 млрд грн из спецсчета:
- 450 млн грн перечислили 26 февраля на нужды Национальной гвардии Украины,
- 150 млн грн перечислили Национальной полиции (28 февраля);
- 1,025 млрд грн перечислили на нужды Минобороны.
- Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС принять пакет финансовой помощи для Украины в размере €100 млрд.
- МВФ и Всемирный банк объявили о масштабных пакетах поддержки Украины во время войны с Россией.
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