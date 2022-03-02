На спецсчет НБУ для украинских военных перечислили уже более 6 млрд грн

Об этом сообщили в НБУ.



Большая часть поступивших на спецсчет поступала из Украины в гривнах. В то же время, 253,5 млн грн поступило из-за кодона в иностранной валюте.



Отмечают, что Нацбанк уже потратил 1,6 млрд грн из спецсчета:

450 млн грн перечислили 26 февраля на нужды Национальной гвардии Украины,

150 млн грн перечислили Национальной полиции (28 февраля);

1,025 млрд грн перечислили на нужды Минобороны.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС принять пакет финансовой помощи для Украины в размере €100 млрд.

МВФ и Всемирный банк объявили о масштабных пакетах поддержки Украины во время войны с Россией. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

В настоящее время остаток средств на спецсчете составляет 4,53 млрд грн.