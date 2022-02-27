На созданную Украиной для родственников оккупантов горячую линию в первое время поступило более 100 обращений, - Геращенко
На горячую линию "Вернись живым из Украины", созданную украинским правительством для родственников и близких военных РФ, в первое время работы поступило более 100 звонков
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
"Первый час работы горячей линии "Вернись живым из Украины" ошеломляет! За один час поступило более 100 звонков от родителей военнослужащих РФ: абсолютное большинство войны с Украиной не хотят и шокированы тем, что их дети оказались в чужой стране", - написал Геращенко.
Советник министра привел примеры обращений.
"Мама Еременко Оксана из Краснодара ищет сына Еременко Данила, 21.08.2001 года рождения, контрактник, из Краснодара, служил в Крыму, военная часть возле Симферополя. Мама знает, что идет война, хочет найти сына и вернуть домой. Жена ищет Сизова Александра , 02.03.1992 года, солдат, контрактник с 2017 года в/ч 54801 находится в г. Ставрополь, знают, что Россия воюет с Украиной, уже распространяют информацию, что нужно забирать своих мужей и сыновей, очень боятся преследований. Отец (живет в России) и брат (живет в Таджикистане) ищут Шаропова Сухробджона, 22.04.2002 года, солдат контрактник, воинская часть находится в поселке Калининец Московской области, служит с 09.2021 года, знают, что Россия воюет с Украиной, не знали куда поехал, не выходит на связь, очень хотят вернуть его, рассказывают знакомым, где могут находиться их мужья и дети", - написал Геращенко.
Советник главы МВД призвал максимально распространять видео с убитыми оккупантами и уничтоженной российской техникой, добавляя ссылку на горячую линию "Вернись живым из Украины".
"То ли еще будет! Криком будете кричать, чтобы войну остановить! Репост и массовый спам электронных почт россиян видео сожженной техники, трупов, раненых и пленных. Плюс ссылка на горячую линию "Вернись живым из Украины". Тотальная психологическая война для нашей победы.
- Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия понесла потери более чем в 3 тыс. убитых и 200 пленных и что оккупанты сдаются сами.
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