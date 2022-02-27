Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией На созданную Украиной для родственников оккупантов горячую линию в первое время поступило более 100 обращений, - Геращенко

На созданную Украиной для родственников оккупантов горячую линию в первое время поступило более 100 обращений, - Геращенко

27 февраля, 2022 воскресенье
04:50
война с Россией

На горячую линию "Вернись живым из Украины", созданную украинским правительством для родственников и близких военных РФ, в первое время работы поступило более 100 звонков

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Первый час работы горячей линии "Вернись живым из Украины" ошеломляет! За один час поступило более 100 звонков от родителей военнослужащих РФ: абсолютное большинство войны с Украиной не хотят и шокированы тем, что их дети оказались в чужой стране", - написал Геращенко.

Советник министра привел примеры обращений.

"Мама Еременко Оксана из Краснодара ищет сына Еременко Данила, 21.08.2001 года рождения, контрактник, из Краснодара, служил в Крыму, военная часть возле Симферополя. Мама знает, что идет война, хочет найти сына и вернуть домой. Жена ищет Сизова Александра , 02.03.1992 года, солдат, контрактник с 2017 года в/ч 54801 находится в г. Ставрополь, знают, что Россия воюет с Украиной, уже распространяют информацию, что нужно забирать своих мужей и сыновей, очень боятся преследований. Отец (живет в России) и брат (живет в Таджикистане) ищут Шаропова Сухробджона, 22.04.2002 года, солдат контрактник, воинская часть находится в поселке Калининец Московской области, служит с 09.2021 года, знают, что Россия воюет с Украиной, не знали куда поехал, не выходит на связь, очень хотят вернуть его, рассказывают знакомым, где могут находиться их мужья и дети", - написал Геращенко.

Советник главы МВД призвал максимально распространять видео с убитыми оккупантами и уничтоженной российской техникой, добавляя ссылку на горячую линию "Вернись живым из Украины".

"То ли еще будет! Криком будете кричать, чтобы войну остановить! Репост и массовый спам электронных почт россиян видео сожженной техники, трупов, раненых и пленных. Плюс ссылка на горячую линию "Вернись живым из Украины". Тотальная психологическая война для нашей победы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Антон Геращенко
Читайте также:
Ілля Пономарьов
26 февраля, 2022 суббота
Если Путин не возьмет Украину в ближайшие 9 дней, у него не останется никаких ресурсов для боевых действий, - экс-депутат Госдумы Илья Пономарев
танк рф
26 февраля, 2022 суббота
ВСУ объяснили, что делать при встрече с российскими военными и как их остановить
26 февраля, 2022 суббота
В Беларуси вызывают из запаса отслуживших. Рассылают повестки, - Арахамия
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.27
    Покупка 29.27
    Продажа 32.32
  • EUR
    Покупка 32.92
    Продажа 36.43
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
27 февраля
22:45
Эксклюзив
Еспресо
В целях победы в информационной войне с Россией Эспрессо запускает русско- и англоязычные страницы в Facebook, Telegram и Instargam
22:02
Турция впервые назвала нападение РФ на Украину войной и закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей
21:58
Умерло 4500 человек, уничтожили 150 танков и 26 вертолетов: в Генштабе обновили данные о потерях России
21:54
С 28 февраля в Киеве комендантский час с 22:00 до 7 утра, - Кличко
21:48
Бельгия предоставит Украине еще 3 тыс. автоматов и 200 противотанковых гранатометов
21:46
Лучший киберспортсмен мира S1mple пожертвовал армии 1,5 млн грн, ранее называвший Крым российским
21:33
Британская компания, являющаяся крупнейшим иностранным акционером "Роснефти", продает долю в компании
21:20
"Призрак Киева": украинский летчик сбил 10 самолетов оккупантов
21:16
Обновлено
Мэр Купянска в Харьковской области сдал город российскому войску
21:15
В России петиция об импичменте Путина набрала более 150 тыс. подписей
21:11
Вы сражаетесь не с нашим правительством, а с народом, - Усик заплакал и обратился к украинцам и россиянам. Видео
21:02
Украина призвала ВОЗ не сотрудничать с Россией, - Ляшко
20:50
Бесплатно кормят военных: крупнейшие фаст-фуд сети Украины KFC и McDonald's начали благотворительную деятельность
20:46
Счастье и Станица Луганская находятся на грани гуманитарной катастрофы из-за полномасштабного нападения РФ на Украину, - Гайдай
20:24
Существует угроза бомбардировки военных аэродромов в Полтаве и Миргороде, - мэр
20:23
В ВСУ показали, как байрактор уничтожил колонну российского войска в Житомирской области
20:14
ЕС наложит санкции на Лукашенко из-за его причастности к полномасштабной российско-украинской войне
20:11
Россия нанесла авиаудар по Чернигову, пострадавших нет, - ОГА
20:03
Банковские отделения будут открывать для клиентов, если не будет угрозы, - Гетманцев
19:37
Ломаченко присоединился к рядам терробороны
19:37
Олаф Шольц
Германия построит два терминала из сжиженного природного газа, чтобы уменьшить зависимость от РФ
19:34
Один из поселков под Мариуполем снова обстреляли, один человек ранен
19:15
"Мы построим новую Мечту", – Зеленский
19:08
ЕС полностью закрывает воздушное пространство для российских самолетов и запретит работу RT и Sputnik на своей территории
18:56
Аэропорт Житомира обстреляли с территории Беларуси, - Центр стратегических коммуникаций
18:34
Я не очень верю в результат, но пусть попробуют, - Зеленский о переговорах Украины с РФ
18:19
В Николаеве не проводят эвакуацию населения, был распространен фейк, - горсовет
17:47
Обновлено
Telegram
Дуров заявил, что работу Telegram могут ограничить в Украине и России на время войны, но через полчаса передумал
17:46
Нацгвардия в Николаеве уничтожила россиян, ехавших в фуре "АТБ"
17:45
Путин давит на Лукашенко. Его киллеры уже в Минске, – генерал СБУ
17:26
Дмитрий Кулеба
Лукашенко может в любой момент отправить белорусские войска в Украину, - Кулеба
17:22
Ан-225 "Мрия"
Оккупанты уничтожили крупнейший украинский самолет "Мрия"
17:20
Эксклюзив
В Лос-Анджелесе потребовали прекратить кровопролитие в Украине
17:04
В Чернигове оккупанты обстреляли 6 домов, пострадали 16 человек
16:58
Япония поддержит отключение РФ от SWIFT и введет санкции против Путина
16:50
В Буче разбили российские танки с буквой V
16:46
В Ахтырке ранили двух датских журналистов, они в больнице, - Нацполиция
16:43
Боеспособные части армии Беларуси перейдут на сторону Украины и вместе отправятся в Минск, - генерал Ягун
16:19
В Днепропетровской области российских войск и ДРГ нет, - Корбан
16:03
Путин приказал перевести российские войска в особый режим боевого дежурства
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV