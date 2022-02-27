На созданную Украиной для родственников оккупантов горячую линию в первое время поступило более 100 обращений, - Геращенко

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.



"Первый час работы горячей линии "Вернись живым из Украины" ошеломляет! За один час поступило более 100 звонков от родителей военнослужащих РФ: абсолютное большинство войны с Украиной не хотят и шокированы тем, что их дети оказались в чужой стране", - написал Геращенко.



Советник министра привел примеры обращений.



"Мама Еременко Оксана из Краснодара ищет сына Еременко Данила, 21.08.2001 года рождения, контрактник, из Краснодара, служил в Крыму, военная часть возле Симферополя. Мама знает, что идет война, хочет найти сына и вернуть домой. Жена ищет Сизова Александра , 02.03.1992 года, солдат, контрактник с 2017 года в/ч 54801 находится в г. Ставрополь, знают, что Россия воюет с Украиной, уже распространяют информацию, что нужно забирать своих мужей и сыновей, очень боятся преследований. Отец (живет в России) и брат (живет в Таджикистане) ищут Шаропова Сухробджона, 22.04.2002 года, солдат контрактник, воинская часть находится в поселке Калининец Московской области, служит с 09.2021 года, знают, что Россия воюет с Украиной, не знали куда поехал, не выходит на связь, очень хотят вернуть его, рассказывают знакомым, где могут находиться их мужья и дети", - написал Геращенко.



Советник главы МВД призвал максимально распространять видео с убитыми оккупантами и уничтоженной российской техникой, добавляя ссылку на горячую линию "Вернись живым из Украины".



"То ли еще будет! Криком будете кричать, чтобы войну остановить! Репост и массовый спам электронных почт россиян видео сожженной техники, трупов, раненых и пленных. Плюс ссылка на горячую линию "Вернись живым из Украины". Тотальная психологическая война для нашей победы.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия понесла потери более чем в 3 тыс. убитых и 200 пленных и что оккупанты сдаются сами.