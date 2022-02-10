На создание безбарьерного пространства в Украине и соцподдержку людей с инвалидностью в 2022 году было выделено 6,8 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Создание беспрепятственной среды позволит обеспечить равные возможности и повысить качество жизни наших граждан. Важными шагами в этом направлении стали инициативы первой леди Елены Зеленской "Без барьеров" и разработка Национальной стратегии создания безбарьерного пространства в Украине, которые касаются образования, работы , социальной и культурной жизни. Ведь безбарьерная среда должна учитывать интересы каждого, - рассказал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

В Минфине отмечают, что 6,8 млрд грн распределены следующим образом:

3,6 млрд грн – обновление подвижного состава для перевозки пассажиров (с учетом нужд лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения) и модернизацию железнодорожной инфраструктуры;

1,5 млрд грн – местным бюджетам на реформу школьного питания для обеспечения пищевой безбарьерности в учебных заведениях;

500 млн грн – местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на повышение доступности широкополосного доступа к Интернету в сельской местности;

273,5 млн грн - обеспечение максимального приближения комплексных реабилитационных услуг к нуждающимся лицам, в частности на реабилитацию детей с инвалидностью;

191,8 млн грн – на введение комплексных реабилитационных услуг, направленных на повышение качества жизни, активности, работоспособности участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции и членов их семей;

63,4 млн грн - обеспечение учебных заведений условиями и инструментами для адаптации всех информационных материалов для лиц с нарушениями зрения, слуха и лиц с нарушением интеллектуального развития;

27,8 млн грн – создание условий для дистанционного обучения во всех образовательных заведениях в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн";

15,2 млн грн – создание условий для безвозмездного обучения лиц с временно оккупированных территорий на подготовительных курсах со стипендиальным обеспечением в учреждениях высшего образования на контролируемых территориях Украины;

10,2 млн грн – развитие спорта среди лиц с инвалидностью и их физкультурно-спортивную реабилитацию;

4,3 млн грн – создание национальной сети из 24 дееспособных инновационных бизнес-инкубаторов по стандартам Европейской сети бизнес-центров;

4,5 млн грн - обеспечение возможности вызова экстренных служб с помощью спецлиний связи 101 и 102 для лиц с нарушениями слуха.

"Также главные распорядители средств ЦОИВ (центральных органов исполнительной власти, - ред.) и местные администрации должны приспособить главные входы в свои здания, сервисные центры и другие службы, имеющимеся в сфере их управления, для использования лицами с инвалидностью. На это расходы планируются в рамках текущих расходов соответствующих органов власти", – говорится в сообщении.Еще 157,3 млрд грн передадут Министерству здравоохранения на улучшение доступности зданий медучреждений с учетом нужд лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.Отдельно 7 млрд грн в госбюджете заложено на развитие инклюзивного образования.