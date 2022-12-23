Об этом говорится в заявлении постоянной представительницы США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

"Подлинно то, что Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, сейчас использует оружие, приобретенное у КНДР и Ирана – в нарушение резолюций Совбеза ООН – для ведения агрессивной войны против Украины", - отметила Линда Томас-Гринфилд.

В частности, она подтвердила, что в ноябре КНДР поставила России реактивные снаряды для ПВК Вагнера: "Мы оцениваем, что количество материальных средств, поставленных Вагнеру, не изменит динамику боевых действий в Украине. Но мы обеспокоены тем, что КНДР планирует поставить больше военного оборудования".

Закупка оружия у Северной Кореи также дестабилизирует ситуацию на Корейском полуострове: Пхеньян получает финансирование для запрещенных программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

Линда Томас-Гринфилд резюмировала, что США намерены поднять вопрос о несоблюдении Россией резолюции 1718 года на следующих заседаниях Совбеза ООН. Также Штаты передадут эту информацию Комитету по вопросам санкций.

Как известно, 22 декабря в СМИ появилась информация, что Северная Корея в прошлом месяце поставила России партию ракет и снарядов, которую оплатила НДС Вагнера. Такие поставки оружия КНДР являются прямыми нарушениями резолюции Совета Безопасности ООН.

На следующий день сообщалось, что министерство иностранных дел Северной Кореи опровергает сообщения СМИ, что Пхеньян передавал России вооружение.

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