На Совбезе ООН Америка планирует поставить вопрос о закупке Россией оружия у Северной Кореи
Соединенные Штаты хотят обсудить вопросы поставки оружия из КНДР в Россию на Совбезе, поскольку экспорт из Северной Кореи запрещен резолюцией Совета Безопасности ООН
Об этом говорится в заявлении постоянной представительницы США при ООН Линды Томас-Гринфилд.
"Подлинно то, что Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, сейчас использует оружие, приобретенное у КНДР и Ирана – в нарушение резолюций Совбеза ООН – для ведения агрессивной войны против Украины", - отметила Линда Томас-Гринфилд.
В частности, она подтвердила, что в ноябре КНДР поставила России реактивные снаряды для ПВК Вагнера: "Мы оцениваем, что количество материальных средств, поставленных Вагнеру, не изменит динамику боевых действий в Украине. Но мы обеспокоены тем, что КНДР планирует поставить больше военного оборудования".
Закупка оружия у Северной Кореи также дестабилизирует ситуацию на Корейском полуострове: Пхеньян получает финансирование для запрещенных программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет.
Линда Томас-Гринфилд резюмировала, что США намерены поднять вопрос о несоблюдении Россией резолюции 1718 года на следующих заседаниях Совбеза ООН. Также Штаты передадут эту информацию Комитету по вопросам санкций.
- Как известно, 22 декабря в СМИ появилась информация, что Северная Корея в прошлом месяце поставила России партию ракет и снарядов, которую оплатила НДС Вагнера. Такие поставки оружия КНДР являются прямыми нарушениями резолюции Совета Безопасности ООН.
- На следующий день сообщалось, что министерство иностранных дел Северной Кореи опровергает сообщения СМИ, что Пхеньян передавал России вооружение.
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