"На социальные выплаты и поддержку экономики": Шмыгаль рассказал, на что пойдут $ 2,7 млрд от МВФ
Средства, полученные Украиной в рамках распределения Международного Валютного Фонда (МВФ) в размере $ 2,7 млрд позволят увеличить социальные выплаты и поддержать национальную экономику
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.
"23 августа мы получили 2,7 миллиарда долларов от Международного валютного фонда. Эти средства будут способствовать макроэкономической стабильности, позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути ее восстановления", - сказал Шмыгаль.
Премьер добавил, что это решение никоим образом не влияет на продолжение сотрудничества Украины с МВФ в рамках действующей программы stand-by.
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