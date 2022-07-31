На сотрудничество с РФ соглашаются люди, которые не могли занимать такие должности, как сейчас, в нормальной жизни, - заместитель главы Херсонского облсовета Соболевский
В Херсонской области из-за массовых отказов от сотрудничества с россиянами на должности назначаются непрофессиональные люди
Об этом в эфире Еспресо заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
По его словам, количество людей, начинающих сотрудничать с россиянами, увеличивается.
"Наверное, количество увеличивается, потому что они очень сильно промывают нашим людям мозг, но это не руководители заведений. Они не смогли заставить их к сотрудничеству, поэтому они вынуждены ставить на такие должности, тех, кого нашли. Работал техническим работником в школе - будешь директором , потому что директора и завучи отказались сотрудничать", - сказал Соболевский.
Он добавил, что случаев отказов десятки и не только в образовании.
"Согласились на сотрудничество люди, которые не имели возможности занимать аналогичные должности в нормальной жизни по своим способностям. Российские оккупационные войска, ФСБ – их прием, чтобы склонить людей к сотрудничеству – это амбиции. Они постоянно используют ощущение нереализованных амбиций – дают человеку власть, которой у него не было до этого", - отметил чиновник.
Соболевский отмечает, что когда такие люди без навыков и опыта получают должности, они не знают, что делать и хаоса становится еще больше.
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