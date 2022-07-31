Об этом в эфире Еспресо заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

По его словам, количество людей, начинающих сотрудничать с россиянами, увеличивается.

"Наверное, количество увеличивается, потому что они очень сильно промывают нашим людям мозг, но это не руководители заведений. Они не смогли заставить их к сотрудничеству, поэтому они вынуждены ставить на такие должности, тех, кого нашли. Работал техническим работником в школе - будешь директором , потому что директора и завучи отказались сотрудничать", - сказал Соболевский.

Он добавил, что случаев отказов десятки и не только в образовании.

"Согласились на сотрудничество люди, которые не имели возможности занимать аналогичные должности в нормальной жизни по своим способностям. Российские оккупационные войска, ФСБ – их прием, чтобы склонить людей к сотрудничеству – это амбиции. Они постоянно используют ощущение нереализованных амбиций – дают человеку власть, которой у него не было до этого", - отметил чиновник.

Соболевский отмечает, что когда такие люди без навыков и опыта получают должности, они не знают, что делать и хаоса становится еще больше.