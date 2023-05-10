На Солнце зафиксировали вспышку: 10 и 11 мая ожидаются магнитные бури

Об этом информирует The Watchers .

Поступление сопровождалось радиоизлучением, обычно указывающим на выброс корональной массы.

Режим медленного солнечного ветра ожидается с 10 мая.

Сообщается, что любые возмущения, связанные с этой солнечной вспышкой, продолжатся и даже усилятся 11 мая.

"Поток протонов более 10 МэВ достиг S1 – незначительных штормовых уровней в 11:50 UTC 9 мая, и шторм все еще продолжается. Ожидается постепенное снижение потока и возвращение к фоновым условиям, хотя и повышенных уровней, 11 мая", – пишет ведомство.

Ученые предполагают, что большая часть солнечного материала пройдет впереди и севернее орбиты Земли, однако возможно влияние на нашу планету скользящего удара.

Всего в мае ожидается четыре магнитных буря. Первые две уже прошли, последующие ожидаются с 23 по 25 мая и 28 мая.