На Солнце зафиксировали вспышку: 10 и 11 мая ожидаются магнитные бури
Во вторник, 9 мая, на Солнце зафиксирована вспышка, извержение было направлено в сторону Земли. Поэтому сегодня и завтра ожидаются магнитные бури
Об этом информирует The Watchers .
Поступление сопровождалось радиоизлучением, обычно указывающим на выброс корональной массы.
Режим медленного солнечного ветра ожидается с 10 мая.
Сообщается, что любые возмущения, связанные с этой солнечной вспышкой, продолжатся и даже усилятся 11 мая.
"Поток протонов более 10 МэВ достиг S1 – незначительных штормовых уровней в 11:50 UTC 9 мая, и шторм все еще продолжается. Ожидается постепенное снижение потока и возвращение к фоновым условиям, хотя и повышенных уровней, 11 мая", – пишет ведомство.
Ученые предполагают, что большая часть солнечного материала пройдет впереди и севернее орбиты Земли, однако возможно влияние на нашу планету скользящего удара.
Всего в мае ожидается четыре магнитных буря. Первые две уже прошли, последующие ожидаются с 23 по 25 мая и 28 мая.
- Астрономам удалось уловить необычный радиосигнал, который может свидетельствовать о наличии на другой планете магнитного поля, необходимого для жизни.
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