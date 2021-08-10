На Софийской площади в Киеве машины устроили дрифт: КГГА пожаловалась в полицию

Об этом передает КГГА .

"Сегодня утром в историческом центре столицы, на Софийской площади, проходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. В частности, авто дрифтовали на большой скорости по пешеходной зоне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специальные ограждения установлены не были. Также значительно загрязнено следами автомобильных колес покрытие на исторический площади.

Городская власть не давала никаких разрешений на организацию и проведение этих съемок. С балансодержателем территории съемка также не была согласована.





КГГА обратилось в полицию ждя расследования инцидента и установления причастных к нему лиц.

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что открыто уголовное производство.





"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят тщательную проверку обстоятельств, общаются с организаторами и устанавливают всех участников несанкционированной съемки", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.





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