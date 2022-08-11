На собранные через UNITED24 средства Минздрав приобрел 24 операционных стола для общей хирургии

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины .

Как говорится в сообщении, государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" приобрело 24 операционных стола для общей хирургии. Закупка была произведена за средства, собранные через фандрейзинговую платформу UNITED24.

Операционные столы закупили для медучреждений Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Одесской, Ровенской, Харьковской областей, а также военных госпиталей.

"В настоящее время медицинская инфраструктура несет ежедневные потери из-за военной агрессии России. Вместе с тем возросла нагрузка на больницы, которые остались целыми и могут оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Приобретенные столы обладают высокой функциональностью и будут способствовать проведению качественных и безопасных для пациента вмешательств и, как следствие, – сохранению здоровья и жизни пациентов", - пишет Минздрав.

К платформе UNITED24 присоединились люди из 110 стран мира, а общая сумма благотворительных взносов пересекла отметку в 6 млрд грн.

На собранные через платформу UNITED24 средства Украина приобрела первый вертолет, его стоимость составляет 23,4 млн грн.

В Институте сердца Министерства здравоохранения Украины хирурги извлекли осколок снаряда из сердца военнослужащего. При этом сердце продолжало сражаться во время оперативного вмешательства.

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