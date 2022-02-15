На снимках со спутников заметна усиленная активность российских войск у границ Украины, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.



В компании отметили, что снимки сделаны 13 и 14 февраля до заявления российского министерства обороны об отводе части войск Западного и Южного военных округов.



На снимках видно, как на базы прибывают дополнительные подразделения военных, истребители, бомбардировщики и военные вертолеты.



Однако, на некоторых фотографиях видно, как несколько подразделений покидают полигоны и формируют эшелоны для отправки войск.



Maxar Technologies фотографируют месторасположение российских войск на территории Беларуси, западных областей России и временно оккупированного Крымского полуострова.



Reuters не нашел независимых источников, чтобы подтвердить данные со спутниковых снимков.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит признаков деэскалации РФ на украинских границах и призвал Москву продемонстрировать свою волю к действиям.

Кроме того, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что в случае реального отвода части российских войск, которые стянуты к границам Украины, Запад будет считать это положительным сигналом, но все равно не будет забывать о других возможных сценариях развития ситуации.