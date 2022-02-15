На снимках со спутников заметна усиленная активность российских войск у границ Украины, - Reuters
Компания Maxar Technologies со своих спутников зафиксировала усиленную активность российских войск вблизи украинских границ
Об этом сообщает Reuters.
В компании отметили, что снимки сделаны 13 и 14 февраля до заявления российского министерства обороны об отводе части войск Западного и Южного военных округов.
На снимках видно, как на базы прибывают дополнительные подразделения военных, истребители, бомбардировщики и военные вертолеты.
Однако, на некоторых фотографиях видно, как несколько подразделений покидают полигоны и формируют эшелоны для отправки войск.
Maxar Technologies фотографируют месторасположение российских войск на территории Беларуси, западных областей России и временно оккупированного Крымского полуострова.
Reuters не нашел независимых источников, чтобы подтвердить данные со спутниковых снимков.
- Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит признаков деэскалации РФ на украинских границах и призвал Москву продемонстрировать свою волю к действиям.
- Кроме того, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что в случае реального отвода части российских войск, которые стянуты к границам Украины, Запад будет считать это положительным сигналом, но все равно не будет забывать о других возможных сценариях развития ситуации.
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