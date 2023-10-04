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На сметане, смальце или молоке. Рогалики на каждый день
Рогалики, рецепт которых очень популярен в нашей стране, делают из разных видов теста и с разной начинкой
Рогалики на молоке и дрожжах
Ингредиенты:
- мука – 500 г
- сухие дрожжи – две чайные ложки
- сахар – пять столовых ложек
- два яйца
- сливочное масло – 75 г
- молоко – 200 мл
- соль – 0,5 чайной ложки
- две столовые ложки семян кунжута
- повидло для начинки – 100 г
Пошаговый рецепт приготовления:
- смешиваем дрожжи, теплое молоко, столовую ложку сахара и две столовые ложки муки.
- оставляем постоять, чтобы дрожжи активировались
- просеиваем в миску муку
- добавляем оставшийся сахар
- добавляем соль, взбитое яйцо, дрожжевую массу
- замешиваем тесто
- добавляем масло
- тщательно вымешиваем тесто
- оставляем его на один час для подъема
- готовое тесто разделяем на 12 кусочков
- скатываем каждый шариком
- накрываем полотенцем
- даем постоять еще десять минут
- раскатываем каждый шарик в вытянутую полоску
- кладем на один край ложку начинки
- прижимаем края, чтобы повидло не вытекло
- делаем с другого края четыре прорези
- формируем рогалик
- переносим все рогалики на застеленный пергаментом противень
- оставляем на двадцать минут
- смазываем рогалики взбитым яйцом
- посыпаем семенами кунжута
- запекаем при температуре 180 градусов двадцать минут в духовке.
Рецепт рогаликов на сметане
Ингредиенты:
- сливочное масло – 200 г
- сметана – 200 г
- одно яйцо
- четыре стакана пшеничной муки
- повидло – 250 г
- сахарная пудра (по вкусу)
Пошаговый рецепт приготовления рогаликов на сметане:
- добавляем растопленное масло в сметану.
- не забываем о яйце
- далее всыпаем муку
- тщательно замешиваем руками тесто в однородную массу
- раскатываем его толщиной 0,5 см
- раскатанный лист разрезаем на четыре части, а каждую часть – на четыре треугольника
- в более широкую часть треугольника выкладываем густое повидло
- сворачиваем рогалики от широкой части теста до узкой
- выкладываем на противень с пергаментом
- смазываем яйцом
- отправляем на полчаса в духовку при температуре 190 градусов
- готовые рогалики посыпаем сахарной пудрой
- подаем к столу.
Рогалики на смальце
Ингредиенты:
Тесто
- мука – 400 г
- смалец - 200 г
- сметана – 200 г
- разрыхлитель – одна чайная ложка
Начинка
- густое варенье, изюм, орехи, шоколад и т.д.
- сахар для обмакивания
- сахарная пудра (по желанию)
Пошаговый рецепт приготовления:
- соединяем разрыхлитель, муку, смалец и сметану
- замешиваем тесто
- даем ему часик постоять
- раскатываем часть теста
- делим на сектора
- кладем начинку
- заворачиваем от края к центру
- обмакиваем верхнюю часть в сахар
- выкладываем на противень
- запекаем полчаса в духовке при температуре 190 °С.
Приятного аппетита!
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