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На сметане, смальце или молоке. Рогалики на каждый день

4 октября, 2023 среда
11:21

Рогалики, рецепт которых очень популярен в нашей стране, делают из разных видов теста и с разной начинкой


Рогалики на молоке и дрожжах

Ингредиенты:

  • мука – 500 г
  • сухие дрожжи – две чайные ложки
  • сахар – пять столовых ложек
  • два яйца
  • сливочное масло – 75 г
  • молоко – 200 мл
  • соль – 0,5 чайной ложки
  • две столовые ложки семян кунжута
  • повидло для начинки – 100 г

Рогалики на молоці та дріжджах

Пошаговый рецепт приготовления:

  • смешиваем дрожжи, теплое молоко, столовую ложку сахара и две столовые ложки муки.
  • оставляем постоять, чтобы дрожжи активировались
  • просеиваем в миску муку
  • добавляем оставшийся сахар
  • добавляем соль, взбитое яйцо, дрожжевую массу
  • замешиваем тесто
  • добавляем масло
  • тщательно вымешиваем тесто
  • оставляем его на один час для подъема
  • готовое тесто разделяем на 12 кусочков
  • скатываем каждый шариком
  • накрываем полотенцем
  • даем постоять еще десять минут
  • раскатываем каждый шарик в вытянутую полоску
  • кладем на один край ложку начинки
  • прижимаем края, чтобы повидло не вытекло
  • делаем с другого края четыре прорези
  • формируем рогалик
  • переносим все рогалики на застеленный пергаментом противень
  • оставляем на двадцать минут
  • смазываем рогалики взбитым яйцом
  • посыпаем семенами кунжута
  • запекаем при температуре 180 градусов двадцать минут в духовке.

Рецепт рогаликов на сметане

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 200 г
  • сметана – 200 г
  • одно яйцо
  • четыре стакана пшеничной муки
  • повидло – 250 г
  • сахарная пудра (по вкусу)

Пошаговый рецепт приготовления рогаликов на сметане:

  • добавляем растопленное масло в сметану.
  • не забываем о яйце
  • далее всыпаем муку
  • тщательно замешиваем руками тесто в однородную массу
  • раскатываем его толщиной 0,5 см
  • раскатанный лист разрезаем на четыре части, а каждую часть – на четыре треугольника
  • в более широкую часть треугольника выкладываем густое повидло
  • сворачиваем рогалики от широкой части теста до узкой
  • выкладываем на противень с пергаментом
  • смазываем яйцом
  • отправляем на полчаса в духовку при температуре 190 градусов
  • готовые рогалики посыпаем сахарной пудрой
  • подаем к столу.

Рогалики на смальце

Ингредиенты:

Тесто

  • мука – 400 г
  • смалец - 200 г
  • сметана – 200 г
  • разрыхлитель – одна чайная ложка

Начинка

  • густое варенье, изюм, орехи, шоколад и т.д.
  • сахар для обмакивания
  • сахарная пудра (по желанию)

Пошаговый рецепт приготовления:

  • соединяем разрыхлитель, муку, смалец и сметану
  • замешиваем тесто
  • даем ему часик постоять
  • раскатываем часть теста
  • делим на сектора
  • кладем начинку
  • заворачиваем от края к центру
  • обмакиваем верхнюю часть в сахар
  • выкладываем на противень
  • запекаем полчаса в духовке при температуре 190 °С.

Приятного аппетита!

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