На случай разрушения инфраструктуры: правительство выделило еще 1,4 млрд грн на тепло-, электро- и водоснабжение
Кабмин постановил выделение 1,4 млрд грн на приобретение запаса резервного оборудования и материалов, которые в случае разрушения инфраструктуры помогут обеспечить население теплом и водой
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, речь идет о закупке передвижных котельных, дизельных генераторов, систем очистки воды, насосных станций и многих других вещей, которые будут необходимы в случае чрезвычайного случая.
"Мы понимаем, что российская армия - это террористы, сознательно уничтожающие критическую инфраструктуру, объекты водо-, электро- и теплоснабжения. Мы готовимся ко всем возможным сценариям", - подчеркнул Шмыгаль.
Также Правительство на выездном заседании в Черниговской области 13 июля создало Оперативный штаб по обеспечению страны строительными материалами.
"Штаб будет работать по всей стране, а к его работе будут привлечены представители всех областей, строители, промышленность, члены правительства. Наша цель — максимально быстрое и эффективное восстановление поврежденных объектов всей инфраструктуры, в частности жилья для украинцев", — отметил премьер.
В сумме правительство распределило по областям уже 2,3 млрд грн для срочного восстановления критической инфраструктуры.
Как отмечает Шмыгаль, сейчас в пяти областях подготовлена техническая и проектная документация для восстановления 1700 объектов.
"Это котельные, школы, детские сады, больницы, жилые и административные здания и многие другие инфраструктурные объекты. Люди должны видеть, что повсюду, где это возможно, идет восстановление", - сказал премьер.
- Напомним, премьер-министр Шмыгаль заявил, что правительство выделит около 300 млн грн на ремонт ТЭЦ в Чернигове, Ахтырке и Кременчуге.
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