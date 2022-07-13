Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, речь идет о закупке передвижных котельных, дизельных генераторов, систем очистки воды, насосных станций и многих других вещей, которые будут необходимы в случае чрезвычайного случая.

"Мы понимаем, что российская армия - это террористы, сознательно уничтожающие критическую инфраструктуру, объекты водо-, электро- и теплоснабжения. Мы готовимся ко всем возможным сценариям", - подчеркнул Шмыгаль.

Также Правительство на выездном заседании в Черниговской области 13 июля создало Оперативный штаб по обеспечению страны строительными материалами.

"Штаб будет работать по всей стране, а к его работе будут привлечены представители всех областей, строители, промышленность, члены правительства. Наша цель — максимально быстрое и эффективное восстановление поврежденных объектов всей инфраструктуры, в частности жилья для украинцев", — отметил премьер.

В сумме правительство распределило по областям уже 2,3 млрд грн для срочного восстановления критической инфраструктуры.

Как отмечает Шмыгаль, сейчас в пяти областях подготовлена техническая и проектная документация для восстановления 1700 объектов.

"Это котельные, школы, детские сады, больницы, жилые и административные здания и многие другие инфраструктурные объекты. Люди должны видеть, что повсюду, где это возможно, идет восстановление", - сказал премьер.

Напомним, премьер-министр Шмыгаль заявил, что правительство выделит около 300 млн грн на ремонт ТЭЦ в Чернигове, Ахтырке и Кременчуге.