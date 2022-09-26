Об этом сообщает "Медуза".

Очевидцы также сообщали о развертывании блокпоста, но эта информация не подтвердилась.

В пограничном управлении ФСБ заявили, что БТР - это, "грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну".

В ФСБ также сказали, что "никаких блокпостов выставляться не будет", а сам КПП "работает в штатном режиме" без ограничений на выезд для мужчин призывного возраста.

Правозащитник Павел Чиков пишет, что на КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии со вчерашнего дня стали отказывать в выезде из страны со ссылкой на закон о мобилизации.

Телеграм-канал ЧТД пишет, что на КПП многокилометровые пробки на 40-50 часов. В очереди время от времени начинаются скандалы и разборки.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации 21 сентября.

Российские СМИ сообщают, что РФ закроет государственные границы уже 28 сентября, это произойдет сразу после "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

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