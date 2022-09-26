На случай прорыва резервистов. К пункту пропуска на границе РФ с Грузией подъехал БТР с солдатами
На КПП Верхний Ларс на границе между Россией и Грузией подъехал БТР с российскими военными "на всякий непредвиденный случай"
Об этом сообщает "Медуза".
Очевидцы также сообщали о развертывании блокпоста, но эта информация не подтвердилась.
В пограничном управлении ФСБ заявили, что БТР - это, "грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну".
В ФСБ также сказали, что "никаких блокпостов выставляться не будет", а сам КПП "работает в штатном режиме" без ограничений на выезд для мужчин призывного возраста.
Правозащитник Павел Чиков пишет, что на КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии со вчерашнего дня стали отказывать в выезде из страны со ссылкой на закон о мобилизации.
Телеграм-канал ЧТД пишет, что на КПП многокилометровые пробки на 40-50 часов. В очереди время от времени начинаются скандалы и разборки.
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