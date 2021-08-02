На случай локдауна: киевские предприятия смогут подать заявки на спецпропуска для работников с 10 августа
Предприятия критической инфраструктуры с 10 августа смогут подать заявки на получение спецпропусков для своих сотрудников на случай усиления карантина
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Согласно сообщению, КГГА со следующей недели обнародует форму подачи заявок на получение спецпропусков для пользования общественным транспортом в случае усиления карантина.
По словам первого заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексея Кулебы, на этот раз город, учитывая предыдущий опыт, разрабатывает алгоритм внедрения электронных пропусков для предприятий критической инфраструктуры.
"Город уже сейчас планирует, как будет работать общественный транспорт, если в столице произойдет стремительное распространение заболевания коронавирусом и карантинные мероприятия будут усилены. Необходимо, чтобы все предприятия, которые должны работать бесперебойно несмотря на карантин, смогли спокойно подготовиться. А город должен обеспечить простой и четкий алгоритм получения спецпропусков", - цитирует пресс-служба слова Кулебы.
Отмечается, что форма будет опубликована на Официальном портале Киева. В ней также будет описан дальнейшее пошаговый алгоритм действий. Дополнительно среди предприятий и организаций критической инфраструктуры проведут разъяснительную работу по получению спецпропусков.
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