На случай блекаутов: украинские больницы и медуниверситеты получат 42 генератора большой мощности

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что генераторы мощностью 150-264 кВт закупили в рамках сотрудничества Минздрава Украины и Всемирного банка.

Их, в соответствии с потребностями, отправили в Днепропетровскую, Одесскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Луганскую, Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Полтавскую, Сумскую, Запорожскую, Львовскую, Киевскую, Черкасскую области и Киев.

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"Высокомощные генераторы способны обеспечить полноценную и бесперебойную работу медучреждений в критический момент. Они должны срабатывать автоматически в случае аварийного отключения электроэнергии и будут поставлять напряжение в сеть. Генераторы будут питать операционные, реанимации, кислородные станции и другое критически важное оборудование и атак со стороны российской армии на энергетическую систему Украины", - рассказали в Минздраве.

Там добавили, что в рамках сотрудничества с Всемирным банком в области будет распределено 467 генераторов.