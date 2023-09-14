На случай блекаутов: медучреждения Украины обеспечены более 4 тыс. генераторов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что Минздрав с партнерами продолжают работать над обеспечением медучреждений генераторами, чтобы они имели бесперебойный доступ к электропитанию.

"Такое оборудование способно обеспечить бесперебойное энергоснабжение, чтобы медучреждения могли функционировать даже в условиях отключений электроэнергии. В случае чрезвычайной ситуации благодаря автономным источникам питания в больницах будут бесперебойно работать отделения интенсивной терапии, операционные и критически важное оборудование, которое позволит спасать жизнь пациентов", - говорится в сообщении.

В Минздраве поблагодарили партнеров и доноров, приобщившихся к поставке украинским медучреждениям генераторов, поскольку это позволит врачам оказывать помощь населению даже в экстремальных условиях.