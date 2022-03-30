На Слобожанском направлении ВСУ с начала суток сбили 3 вражеских самолета и беспилотник

Об этом сообщило Воздушное командование "Восток" в Фейсбуке.



"Повышаем ставки! Сразу три самолета-истребителя и один БПЛА сбиты сегодня расчетами зенитных ракетных комплексов Воздушных Сил на Слобожанском направлении", – говорится в сообщении.

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