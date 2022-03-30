На Слобожанском направлении ВСУ с начала суток сбили 3 вражеских самолета и беспилотник
ВСУ 30 марта сбили 3 самолета-истребителя и беспилотный летательный аппарат
Об этом сообщило Воздушное командование "Восток" в Фейсбуке.
"Повышаем ставки! Сразу три самолета-истребителя и один БПЛА сбиты сегодня расчетами зенитных ракетных комплексов Воздушных Сил на Слобожанском направлении", – говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на утро 30 марта с начала полномасштабной войны против Украины захватчики потеряли около 17 300 военных, 1 723 бронемашины, 605 танков, 131 вертолет и 121 самолет.
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