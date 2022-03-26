На Слобожанском направлении наши ПВО уничтожила вражеский бомбардировщик и БПЛА
Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в зоне ответственности воздушного командования "Восток" уничтожены две вражеские цели
Об этом сообщает Воздушное командование "Восток", передает Еспресо. TV.
"Отплатим за каждый удар! Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в зоне ответственности воздушного командования "Восток" уничтожены две вражеские цели. Так на Слобожанском направлении в полночь напоролся на праведный огонь ПВО бомбардировщик, днем "распрощался с жизнью" БПЛА. Работаем дальше!", - пишут наши защитники.
- Напомним, во Львове прозвучало несколько взрывов
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