На Слобожанском направлении наши ПВО уничтожила вражеский бомбардировщик и БПЛА

Об этом сообщает Воздушное командование "Восток", передает Еспресо. TV.

"Отплатим за каждый удар! Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в зоне ответственности воздушного командования "Восток" уничтожены две вражеские цели. Так на Слобожанском направлении в полночь напоролся на праведный огонь ПВО бомбардировщик, днем "распрощался с жизнью" БПЛА. Работаем дальше!", - пишут наши защитники.

Напомним, во Львове прозвучало несколько взрывов

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