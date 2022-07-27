Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Фронт на Слобожанщине стабилизировался. Российские оккупанты отказались от идеи наступать. Украинская аэроразведка стала "глазами" артиллерии, которая уничтожает российские склады боеприпасов, уничтожает живую силу и технику врага", - подчеркнул Ковалев.

Также представитель 112-й бригады ТрО ВСУ добавил, что в Украине воюют военнослужащие Балтийского флота ВМФ России.

"Руководство России сняло моряков с кораблей, береговую охрану на Балтийском флоте и бросило их в Украину. Их командиры надеялись, что они будут наступать, но моряки оказались трусами, они прячутся от ВСУ", - отметил Ковалев.

Российские войска в течение дня 24 июля снова совершали штурмовые действия на трех направлениях в пределах Донецкой области, но безуспешно

Российское командование бросает в атаки на отдельных направлениях живую силу без прикрытия бронетехникой: берегут исправную технику и пытаются отомстить подчиненным за саботаж.

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