На следующей неделе в Украине планируют зарегистрировать COVID-препарат "Молнупиравир", - Минздрав

Об этом он сообщил на брифинге по итогам заседания СНБО.



"На следующей неделе в Украине зарегистрируют антивирусный препарат прямого действия против коронавируса "Молнупиравир", который зашел на регистрацию в страну", - рассказал министр.



Он отметил, что после регистрации лекарственного средства запланировано его скорейшее распространение по Украине. По словам Ляшко, это произойдет в течение 7-10 дней.



"Поставка в страну, передача больницам для амбулаторного лечения, поскольку этот препарат препятствует переходу заболевания более тяжелой формой", - подчеркнул глава Минздрава.





Напомним, ранее сообщалось, что Украина закупит 300 тыс. курсов препарата "Молнупиравир" против COVID-19.

Компания Merck заявила об эффективности таблеток "Молнупиравир" против штамма коронавируса "Омикрон".

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