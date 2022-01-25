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На следующей неделе в Украине планируют зарегистрировать COVID-препарат "Молнупиравир", - Минздрав

25 января, 2022 вторник
10:17
Общество Виктор Ляшко

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что на следующей неделе в Украине зарегистрируют таблетки от коронавируса "Молнупиравир"

Об этом он сообщил на брифинге по итогам заседания СНБО.

"На следующей неделе в Украине зарегистрируют антивирусный препарат прямого действия против коронавируса "Молнупиравир", который зашел на регистрацию в страну", - рассказал министр.

Он отметил, что после регистрации лекарственного средства запланировано его скорейшее распространение по Украине. По словам Ляшко, это произойдет в течение 7-10 дней.

"Поставка в страну, передача больницам для амбулаторного лечения, поскольку этот препарат препятствует переходу заболевания более тяжелой формой", - подчеркнул глава Минздрава.

  • Напомним, ранее сообщалось, что Украина закупит 300 тыс. курсов препарата "Молнупиравир" против COVID-19.
  • Компания Merck заявила об эффективности таблеток "Молнупиравир" против штамма коронавируса "Омикрон".

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Виктор Ляшко
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