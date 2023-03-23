Об этом информирует Наталья Диденко .

В большинстве областей Украины в течение дня пятницы будет отличная теплая погода с температурой воздуха +15...+20 градусов.

Существенные осадки завтра маловероятны, разве что в северных областях пройдет небольшой, теплый и приятный дождь.

В Киеве 24 марта будет очень тепло, до +17...+18°C. Без существенных осадков, разве днем возможен небольшой дождь.

Теплая погода еще продлится.

Когда ждать дождей

28-29 марта в Украине ожидается серьезное изменение погоды.

Начиная с западных областей температура воздуха будет существенно снижаться, сначала до +4...+9 градусов, а затем и до нуля и даже небольших "минусов".

К резкому похолоданию присоединятся циклоны и атмосферные фронты, пойдут дожди, которые через похолодание будут переходить в снег.

Понятно, что подобная атмосферная борьба разных воздушных масс не обойдется без сильного ветра.

Эта погодная может усложнять ситуацию на дорогах, усугублять самочувствие.

В Киеве также резко изменится погода. Ожидается существенное похолодание, дождь и даже мокрый снег.