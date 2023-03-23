На следующей неделе в Украине ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветер: прогноз погоды от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует завтра, 24 марта, в Украине теплую погоду, с небольшими осадками, средняя температура воздуха днем 18°C
Об этом информирует Наталья Диденко .
В большинстве областей Украины в течение дня пятницы будет отличная теплая погода с температурой воздуха +15...+20 градусов.
Существенные осадки завтра маловероятны, разве что в северных областях пройдет небольшой, теплый и приятный дождь.
В Киеве 24 марта будет очень тепло, до +17...+18°C. Без существенных осадков, разве днем возможен небольшой дождь.
Теплая погода еще продлится.
Когда ждать дождей
28-29 марта в Украине ожидается серьезное изменение погоды.
Начиная с западных областей температура воздуха будет существенно снижаться, сначала до +4...+9 градусов, а затем и до нуля и даже небольших "минусов".
К резкому похолоданию присоединятся циклоны и атмосферные фронты, пойдут дожди, которые через похолодание будут переходить в снег.
Понятно, что подобная атмосферная борьба разных воздушных масс не обойдется без сильного ветра.
Эта погодная может усложнять ситуацию на дорогах, усугублять самочувствие.
В Киеве также резко изменится погода. Ожидается существенное похолодание, дождь и даже мокрый снег.
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