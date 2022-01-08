На следующей неделе Украину посетят советники лидеров стран-участниц Нормандского формата
На следующей неделе Украину посетят советники канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона
Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в facebook.
По его словам, на следующей неделе советник канцлера Германии Йенс Плетнер и советник президента Франции Эммануэль Бонн посетят Киев.
"За последние два дня провел телефонный разговор с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации. Уже на следующей неделе политические советники лидеров стран-участниц Нормандского формата, ", – написал Ермак.
- Напомним, 6 января в России состоялись переговоры советников участников нормандского формата, на который не был приглашен представитель от Украины.
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