На следующей неделе Украину могут посетить несколько иностранных лидеров, – Офис президента

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква во время телемарафона UAразом.



"Не могу вам раскрыть, лидеры каких стран посетят Киев. Скажу только, что действительно на следующей неделе несколько подобных визитов планируется", – заявил он.



Жовква отмечает, что такие визиты являются свидетельством поддержки Украины и помощи, поскольку каждый лидер приезжает с конкретными результатами либо по поставкам вооружения, либо поддержанию санкций, поддержанию ускоренного продвижения в ЕС.



"География таких визитов, количество стран, посещающих столицу Украины Киев, будет расширяться", – добавил он.

Также Жовква рассказал , что опросник для получения статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз, который президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время посещения Киева передала президенту Владимиру Зеленскому, заполнен полностью.

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