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На следующей неделе Украина, Россия, Турция и ООН могут согласовать коридор для вывоза зерна, - СМИ

21 июня, 2022 вторник
20:42
Экономика

В Стамбуле на следующей неделе должна пройти встреча представителей Украины, России, Турции и ООН для обсуждения проблемы разблокирования экспорта украинского зерна

Об этом сообщили источники турецкого издания Milliyet.

Отмечается, что для согласования деталей вывоза зерна из Украины в следующие дни в Россию отправится делегация министерства обороны Турции. Стороны должны обсудить четырехсторонний механизм вывоза зерна из Украины и дальнейшие шаги в этом направлении.

Кроме того, турецкий президент Режеп Эрдоган в понедельник провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, во вторник – с британским премьером Борисом Джонсоном и главой правительства Эстонии Каей Каллас.

На встрече в Стамбуле, как ожидается, четырехсторонний механизм вывоза зерна будет окончательно согласован и создан. Там, по данным СМИ, будут присутствовать лично Эрдоган и Гутерреш. А через месяц после согласования механизма из украинских портов будут отгружены первые грузы с зерном.

Напомним, Россия блокирует акваторию Черного моря, из-за чего Украина не может экспортировать свое продовольствие по морскому пути.

  • Ранее заместитель главы МИДа Украины Дмитрий Сеник рассказывал , что в условиях морской блокады России Украина наладила два канала экспорта зерна – через Польшу и Румынию, а также ведет переговоры с государствами Балтии. 13 июня стало известно, что 18 тыс. тонн украинской кукурузы доставили в Испанию по новому маршруту, из польского порта Свиноустье.
  • Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто заявил , что его страна предложила внести вклад в урегулирование глобального продовольственного кризиса, вызванного российской блокадой украинских портов.
  • В среду, 22 июня, в Турцию также планирует прибыть глава МИДа Британии Лиз Трасс, чтобы обсудить варианты помощи по вывозу зерна из Одессы. Она также убеждена, что для поиска решения нужно всего несколько недель.

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Украина
Россия
ООН
Турция
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