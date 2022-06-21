Об этом сообщили источники турецкого издания Milliyet.

Отмечается, что для согласования деталей вывоза зерна из Украины в следующие дни в Россию отправится делегация министерства обороны Турции. Стороны должны обсудить четырехсторонний механизм вывоза зерна из Украины и дальнейшие шаги в этом направлении.

Кроме того, турецкий президент Режеп Эрдоган в понедельник провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, во вторник – с британским премьером Борисом Джонсоном и главой правительства Эстонии Каей Каллас.

На встрече в Стамбуле, как ожидается, четырехсторонний механизм вывоза зерна будет окончательно согласован и создан. Там, по данным СМИ, будут присутствовать лично Эрдоган и Гутерреш. А через месяц после согласования механизма из украинских портов будут отгружены первые грузы с зерном.

Напомним, Россия блокирует акваторию Черного моря, из-за чего Украина не может экспортировать свое продовольствие по морскому пути.

Ранее заместитель главы МИДа Украины Дмитрий Сеник рассказывал , что в условиях морской блокады России Украина наладила два канала экспорта зерна – через Польшу и Румынию, а также ведет переговоры с государствами Балтии. 13 июня стало известно, что 18 тыс. тонн украинской кукурузы доставили в Испанию по новому маршруту, из польского порта Свиноустье.

Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто заявил , что его страна предложила внести вклад в урегулирование глобального продовольственного кризиса, вызванного российской блокадой украинских портов.

В среду, 22 июня, в Турцию также планирует прибыть глава МИДа Британии Лиз Трасс, чтобы обсудить варианты помощи по вывозу зерна из Одессы. Она также убеждена, что для поиска решения нужно всего несколько недель.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb