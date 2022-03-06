На следующей неделе Украина получит очередную партию Starlink, - Зеленский
На следующей неделе Украина получит от предпринимателя Илона Маска очередную партию систем Starlink для разрушенных россиянами городов
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что поговорил с Илоном Маском, и поблагодарил его за "поддержку Украины словами и поступками".
"На следующей неделе получим очередную партию систем Starlink для разрушенных городов", - сообщил Владимир Зеленский.
Президент добавил, что обсудил с Илоном Маском возможные космические проекты.
"Но об этом – уже после завершения войны", – подытожил он.
- Напомним, ранее глава Минцифры Михаил Федоров попросил Илона Маска предоставить доступ к станциям Starlink и спутниковому интернету.
- Терминалы Starlink отправились в Украину.
- 28 февраля первая партия станций спутникового интернета Starlink прибыла в Украину.
- Михаил Федоров успокоил Маска по безопасности Starlink.
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