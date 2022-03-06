На следующей неделе Украина получит очередную партию Starlink, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.



Он отметил, что поговорил с Илоном Маском, и поблагодарил его за "поддержку Украины словами и поступками".



"На следующей неделе получим очередную партию систем Starlink для разрушенных городов", - сообщил Владимир Зеленский.



Президент добавил, что обсудил с Илоном Маском возможные космические проекты.



"Но об этом – уже после завершения войны", – подытожил он.

Напомним, ранее глава Минцифры Михаил Федоров попросил Илона Маска предоставить доступ к станциям Starlink и спутниковому интернету.

Терминалы Starlink отправились в Украину.

28 февраля первая партия станций спутникового интернета Starlink прибыла в Украину.

Михаил Федоров успокоил Маска по безопасности Starlink.

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