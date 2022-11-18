На следующей неделе Украина получит 2,5 млрд евро от Евросоюза
Украина на следующей неделе получит очередной транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 2,5 млрд евро. Еще один транш, на 500 млн евро, предоставят в декабре
Об этом рассказал во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Сегодня во время визита в Киев Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заверил, что Украина на следующей неделе получит очередной транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 2,5 млрд евро. И еще один на 500 млн евро – в декабре", – рассказал Шмигаль.
Премьер добавил, что с начала полномасштабной войны Украина получила более 23 млрд долларов международной финансовой помощи, из них 4,8 млрд – от Европейского Союза и 8,5 млрд – от Соединенных Штатов Америки.
"За эти средства финансируем критически важные бюджетные расходы. В частности, выплаты бюджетникам, пенсионерам, ВПЛ, получателям субсидий, поддерживаем состоятельность общин", - отметил премьер.
Также он рассказал, что Украина рассчитывает в 2023 году на крупный пакет финансовой помощи Евросоюзу в 18 млрд евро. Эта помощь должна покрыть бюджетный дефицит по необходимым необоронительным расходам.
"Так же ожидаем положительного решения Конгресса США о выделении 37,7 млрд долларов. Это, в частности, прямая бюджетная поддержка, быстрое восстановление, энергетическая безопасность и расходы на другие цели", - добавил Денис Шмыгаль.
- Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, 18 ноября находящийся в Киеве, обсудил с Зеленским экстренную финансовую помощь Украине до конца этого года и помощь в восстановлении страны.
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