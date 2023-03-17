На следующей неделе Украина получит 1,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи ЕС, - Еврокомиссия
Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис анонсировал перевод Украине второго транша макрофинансовой поддержки в 1,5 млрд евро из пакета помощи на €18 млрд
Об этом Валдис Домбровскис написал в телеграмме.
Вице-президент Еврокомиссии утвердил, что на следующей неделе ЕС рассчитывает совершить второй платеж в 1,5 млрд евро экстренной помощи, чтобы помочь Украине удовлетворить неотложные потребности.
"ЕС обязуется поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заверил он.
- Напомним, 13 декабря 2022 года все 27 стран-членов ЕС поддержали предоставление Украине €18 млрд помощи в 2023 году. Днем ранее послы ЕС "практически единогласно" одобрили пакет финансовой поддержки для предоставления Украине 18 миллиардов евро в 2023 году.
- Первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро из обещанных восемнадцати поступил Украине уже в январе.
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