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На следующей неделе Украина получит 1,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи ЕС, - Еврокомиссия

17 мартa, 2023 пятница
11:39
Экономика

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис анонсировал перевод Украине второго транша макрофинансовой поддержки в 1,5 млрд евро из пакета помощи на €18 млрд

Об этом Валдис Домбровскис написал в телеграмме.

Вице-президент Еврокомиссии утвердил, что на следующей неделе ЕС рассчитывает совершить второй платеж в 1,5 млрд евро экстренной помощи, чтобы помочь Украине удовлетворить неотложные потребности.

"ЕС обязуется поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заверил он.

  • Напомним, 13 декабря 2022 года все 27 стран-членов ЕС поддержали предоставление Украине €18 млрд помощи в 2023 году. Днем ранее послы ЕС "практически единогласно" одобрили пакет финансовой поддержки для предоставления Украине 18 миллиардов евро в 2023 году.
  • Первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро из обещанных восемнадцати поступил Украине уже в январе.
Общество
ЕС
Еврокомиссия
война с Россией
помощь Украине
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