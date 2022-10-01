Об этом на брифинге в пятницу заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает "Европейская правда".

"Раньше на этой неделе мы анонсировали значительный новый пакет помощи более чем на миллиард долларов для Украины, в который входят 18 HIMARS, как часть наших долгосрочных усилий по укреплению украинских Вооруженных Сил на предстоящие годы. И мы ожидаем, что на следующей неделе объявим об очередном выделении немедленной военной помощи", – сказал он.

Как сообщалось, министерство обороны США 28 сентября объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 1,1 миллиарда долларов, в который в частности входят 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем, или HIMARS.

Сегодня, 30 сентября, США наложили новые санкции за попытку аннексии территории Украины Россией.

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