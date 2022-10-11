На следующей неделе состоятся учения войск НАТО по сдерживанию ядерной угрозы
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на следующей неделе состоятся учения войск НАТО по сдерживанию ядерной угрозы
Об этом глава НАТО рассказал во время брифинга .
Столтенберг заявил, что учения необходимы для поддержания высокого потенциала войск НАТО. Генсек сообщил, что Альянс тщательно мониторит ядерный потенциал России и пока никаких изменений в расположении оружия нет.
"Путин продолжает ядерный шантаж, Россия знает, что ядерную войну невозможно выиграть, так что не стоит ее начинать. Мы очень тщательно мониторим ядерный потенциал РФ и не заметили никаких изменений в расположении оружия, но продолжаем быть бдительными", - сказал Столтенберг.
Генсек заявил, что такие учения планировались еще до полномасштабного вторжения России и пока не стоит их отменять, поскольку это может быть воспринято как "неправильный сигнал".
"Нам нужно показать, что стабильное поведение НАТО - лучший способ предотвратить любую эскалацию. Мы должны вести себя согласно расписанию. Мы никогда не будем предпринимать каких-либо действий, которые приведут к обострению конфликта", - сказал Йенс Столтенберг.
- На брифинге генсекретарь НАТО Столтенберг заявил , что Германия и США передадут современные системы ПВО для Украины.
- Страны НАТО продолжат оказывать поддержку оружием Украине, пополняя свои арсеналы новым, увеличивая темпы работы оборонных предприятий и инвестиции в них.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.32
Покупка 40.32Продажа 41.3
-
EUR
Покупка 38.73Продажа 39.94
- Актуальное
- Важное