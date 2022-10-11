На следующей неделе состоятся учения войск НАТО по сдерживанию ядерной угрозы

Об этом глава НАТО рассказал во время брифинга .

Столтенберг заявил, что учения необходимы для поддержания высокого потенциала войск НАТО. Генсек сообщил, что Альянс тщательно мониторит ядерный потенциал России и пока никаких изменений в расположении оружия нет.

"Путин продолжает ядерный шантаж, Россия знает, что ядерную войну невозможно выиграть, так что не стоит ее начинать. Мы очень тщательно мониторим ядерный потенциал РФ и не заметили никаких изменений в расположении оружия, но продолжаем быть бдительными", - сказал Столтенберг.

Генсек заявил, что такие учения планировались еще до полномасштабного вторжения России и пока не стоит их отменять, поскольку это может быть воспринято как "неправильный сигнал".

"Нам нужно показать, что стабильное поведение НАТО - лучший способ предотвратить любую эскалацию. Мы должны вести себя согласно расписанию. Мы никогда не будем предпринимать каких-либо действий, которые приведут к обострению конфликта", - сказал Йенс Столтенберг.

На брифинге генсекретарь НАТО Столтенберг заявил , что Германия и США передадут современные системы ПВО для Украины.

Страны НАТО продолжат оказывать поддержку оружием Украине, пополняя свои арсеналы новым, увеличивая темпы работы оборонных предприятий и инвестиции в них.

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