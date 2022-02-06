На следующей неделе Пушилин созывает пресс-конференцию, где будет рассказывать о "геноциде" и "жертвах", - соцсети
11 февраля 2022 года в 12:00 в оккупированном россиянами Донецке состоится встреча главаря "ДНР" Дениса Пушилина с пропагандистами, на которую приглашаются иностранные журналисты
Соответствующие приглашения поступают на почту западным СМИ. Об этом сегодня, 6 февраля 2022 года, со ссылкой на собственную информацию от иностранных репортеров заявил на своем ТГ-канале украинский военный обозреватель Александр Коваленко (в сети он известен как "Злой одессит").
По словам Коваленко, он бы и не обратил внимание на данное сообщение, если бы не тематика анонсированного окружением Пушилина мероприятия:
"The key discussion topics: the genocide of citizens of the Donetsk People's Republic by Ukraine; death and injuries of civilians, including children; destructions of infrastructure, situation on the demarcation line, the Ukrainian army offensive preparation, provocations, mining, terrorist acts of the Ukrainian sabotage and reconnaissance forces".
То есть, речь идет о:
"Главные темы обсуждения: геноцид граждан "Донецкой народной республики" Украиной; гибель и ранения гражданских, в том числе детей; разрушение инфраструктуры, ситуация на линии разграничения, подготовка к наступлению Украинской армии, провокации, минирование, террористические акты украинских диверсионно-разведывательных сил" .
По мнению Коваленко, подобное может свидетельствовать в пользу подготовки россиянами постановочных "доказательств" (в частности, фейкового видео) о трагических событиях в ОРДЛО как повода к эскалации боевых действий с Украиной.
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