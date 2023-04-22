На следующей неделе президенты США и Южной Кореи обсудят вопросы ядерной угрозы КНДР
Президент США Джо Байден и президент Южной Кореи Юн Сок Йоль на следующей неделе встретятся в Вашингтоне для обсуждения ядерных угроз со стороны Северной Кореи
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников из администрации Байдена.
Отмечают, что президент США намерен подать сигнал Южной Корее о решительной поддержке в случае повышения ядерной опасности в азиатском регионе. Он будет говорить о существенных шагах в случае эскалации.
"Мы очень четко заявили, что наша приверженность ядерному сдерживанию остается непоколебимой для Южной Кореи", - сказал чиновник.
Он добавил, что поддержка Южной Кореи будет сохраняться даже на фоне провокаций КНДР, России и Китая.
Справка: визит Юн Сок Йоля начнется в понедельник, 24 апреля, и продлится до пятницы, 29 апреля.
- 18 апреля стало известно, что в Сеуле прошли первые за пять лет переговоры по безопасности между Японией и Южной Кореей. Они договорились активизировать взаимодействие безопасности на фоне усиления ядерной и ракетной угрозы со стороны КНДР.
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