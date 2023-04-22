На следующей неделе президенты США и Южной Кореи обсудят вопросы ядерной угрозы КНДР

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников из администрации Байдена.

Отмечают, что президент США намерен подать сигнал Южной Корее о решительной поддержке в случае повышения ядерной опасности в азиатском регионе. Он будет говорить о существенных шагах в случае эскалации.

"Мы очень четко заявили, что наша приверженность ядерному сдерживанию остается непоколебимой для Южной Кореи", - сказал чиновник.

Он добавил, что поддержка Южной Кореи будет сохраняться даже на фоне провокаций КНДР, России и Китая.

Справка: визит Юн Сок Йоля начнется в понедельник, 24 апреля, и продлится до пятницы, 29 апреля.