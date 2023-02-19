На следующей неделе премьер Италии посетит Украину, - Il Fatto Quotidiano

Об этом сообщили источники Il Fatto Quotidiano .

Стало известно, что перед визитом в Украину, как ожидается, Мелони остановится в Варшаве и проведет переговоры с премьером Польши Моравецким – одним из самых близких союзников итальянского премьера в группе европейских консерваторов.

В Киеве, по данным издания, Мелони объявит о 6-м пакете военной помощи, одобренном итальянским правительством, и совместной с Францией передаче противоракетного комплекса SAMP/T, который должен быть готов весной.

Кроме этого, отмечается, что содержание пакета помощи не раскрывается, однако Италия не будет передавать Украине танки, потому что не имеет их в достаточном количестве. Также не будет обсуждаться отправка истребителей F-16.