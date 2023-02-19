На следующей неделе премьер Италии посетит Украину, - Il Fatto Quotidiano
Премьер Италии Мелони совершит давно запланированный визит в Украину во вторник, 21 февраля
Об этом сообщили источники Il Fatto Quotidiano .
Стало известно, что перед визитом в Украину, как ожидается, Мелони остановится в Варшаве и проведет переговоры с премьером Польши Моравецким – одним из самых близких союзников итальянского премьера в группе европейских консерваторов.
В Киеве, по данным издания, Мелони объявит о 6-м пакете военной помощи, одобренном итальянским правительством, и совместной с Францией передаче противоракетного комплекса SAMP/T, который должен быть готов весной.
Кроме этого, отмечается, что содержание пакета помощи не раскрывается, однако Италия не будет передавать Украине танки, потому что не имеет их в достаточном количестве. Также не будет обсуждаться отправка истребителей F-16.
- 15 февраля стало известно, что Италия одобрила шестой пакет военной помощи Украине. Власти страны считают необходимым продолжать вооружать ВСУ.
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