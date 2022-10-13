Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Ожидается приезд россиян в Беларусь и Лукашенко сказал, что будет их несколько тысяч как минимум, то есть не одна тысяча от так называемой региональной группировки войск союзного государства. Фактически это будет усиление того контингента, который сейчас насчитывается около тысячи и они арендуют несколько военных баз" и аэродромов, где удерживают свои самолеты и ракетные системы недалеко от южных границ Беларуси. Пока нет информации, что уже кто-то прибыл, ожидается на следующей неделе первый эшелон военных из России в Беларусь", - сообщил журналист белорусской службы Радио Свобода.



Валерий Калиновский добавил, что в это время в белорусских воинских частях проводят учения, выводят белорусских солдат на тренировки и марш-броски.

10 октября президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

11 октября ГУР Украины сообщило, что россияне перебросили в Беларусь 32 дрона-камикадзе , планируется еще пополнение.

13 октября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что Украина готова к наступлению с территории Беларуси.

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