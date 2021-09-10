На следующей неделе оккупанты на Донбассе проведут военные сборы, - Минобороны
Командование Вооруженных сил РФ продолжает подготовку мобилизационного резерва для комплектования личным составом соединений и частей на Донбассе
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Контроль проведения собрания будет осуществлять командный состав 8 армии Южного военного округа ВС РФ.
"На следующей неделе оккупанты проводят очередной сбор военнообязанных запаса. Оповещение призывного состава осуществляется как по адресам проживания, так и по месту их трудоустройства", - говорится в сообщении.
Руководителей предприятий предупреждают о строгой ответственности в случае невыполнения мобилизационных планов.
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