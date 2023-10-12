На следующей неделе НАТО проведет масштабные учения по ядерному сдерживанию

Об этом он сказал на заседании Североатлантического Совета на уровне министров обороны, сообщает корреспондент Укринформа.

Учения пройдут в Средиземноморском регионе. Отмечается, что хотя обучение и ежегодные, в этом году у них будет учтен опыт войны Украины с РФ. Кроме того, в тренировке примут участие Италия и Хорватия.

"Российская война против Украины является напоминанием о важной роли, которую ядерное вооружение НАТО играет в сдерживании агрессии. На следующей неделе НАТО проведет ежегодные ядерные учения Steadfast Noon. Это рутинная тренировка, которая проходит каждое октября. В этом году такая тренировка состоится с привлечением Италии, Хорватии и над Средиземным морем", - объяснил Столтенберг.