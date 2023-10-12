На следующей неделе НАТО проведет масштабные учения по ядерному сдерживанию
Генсек Йенс Столтенберг сообщил, что на следующей неделе НАТО проведет масштабные учения по ядерному сдерживанию с учетом военных действий РФ против Украины
Об этом он сказал на заседании Североатлантического Совета на уровне министров обороны, сообщает корреспондент Укринформа.
Учения пройдут в Средиземноморском регионе. Отмечается, что хотя обучение и ежегодные, в этом году у них будет учтен опыт войны Украины с РФ. Кроме того, в тренировке примут участие Италия и Хорватия.
"Российская война против Украины является напоминанием о важной роли, которую ядерное вооружение НАТО играет в сдерживании агрессии. На следующей неделе НАТО проведет ежегодные ядерные учения Steadfast Noon. Это рутинная тренировка, которая проходит каждое октября. В этом году такая тренировка состоится с привлечением Италии, Хорватии и над Средиземным морем", - объяснил Столтенберг.
- Также стало известно, что, чтобы отработать противостояние российской агрессии, НАТО проведет наибольшие учения со времен холодной войны - в них примут участие более 40 тысяч военных.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.44 Покупка 37.44Продажа 38.12
- EUR Покупка 39.76Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное