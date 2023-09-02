На следующей неделе может обновиться руководство Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, - нардеп
По данным народного депутата Ярослава Железняка, вскоре вероятно обновление руководства Антимонопольного комитета Украины и Фонда государственного имущества: кадровые изменения могут произойти уже на следующей неделе
Об этом Железняк написал в telegram .
По его информации, на следующей пленарной неделе Верховной Рады произойдет несколько кадровых изменений. В частности, Ольга Пищанская покинет пост главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Ее назначат главой Фонда госимущества. Это произойдет в случае перевода действующего главы Фонда Рустема Умерова на должность министра обороны Украины.
Руководителем АМКУ, в свою очередь, станет Павел Кириленко – нынешний глава Донецкой ВЦА. Железняк не сообщает, кто станет его вероятным преемником в должности.
"А еще это же новая сессия начинается... заканчивается действие удаления депутата Гео Лероса из зала", - добавил Железняк.
Внефракционный народный депутат Гео Лерос ВР отстранен от участия в пленарных заседаниях в феврале. В мае он выиграл суд против ВР относительно этого решения и сообщил, что вскоре вернется на пленарные заседания.
- 31 августа нардеп Ярослав Железняк проинформировал , что министр обороны Алексей Резников покинет пост и станет послом в Великобритании. Его место может занять глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров.
- Кроме того, на следующей неделе Верховная Рада может объявить об избрании нового руководителя Министерства культуры и информационной политики Украины. Потенциальной кандидаткой на этот пост является Юлия Федив.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.15
- EUR Покупка 40.68Продажа 41.69
- Актуальное
- Важное