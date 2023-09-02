На следующей неделе может обновиться руководство Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, - нардеп

Об этом Железняк написал в telegram .

По его информации, на следующей пленарной неделе Верховной Рады произойдет несколько кадровых изменений. В частности, Ольга Пищанская покинет пост главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Ее назначат главой Фонда госимущества. Это произойдет в случае перевода действующего главы Фонда Рустема Умерова на должность министра обороны Украины.

Руководителем АМКУ, в свою очередь, станет Павел Кириленко – нынешний глава Донецкой ВЦА. Железняк не сообщает, кто станет его вероятным преемником в должности.

"А еще это же новая сессия начинается... заканчивается действие удаления депутата Гео Лероса из зала", - добавил Железняк.

Внефракционный народный депутат Гео Лерос ВР отстранен от участия в пленарных заседаниях в феврале. В мае он выиграл суд против ВР относительно этого решения и сообщил, что вскоре вернется на пленарные заседания.