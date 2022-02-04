На следующей неделе Макрон посетит Киев и Москву
Президент Франции Эммануэль Макрон совершит визиты в Украину и РФ 7 и 8 февраля
Об этом сообщили в Офисе президента Франции, передает Радио Свобода .
7 февраля французский президент прибудет в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским.
8 февраля он прилетит в Москву, где проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.
- Напомним, 3 февраля Владимир Зеленский провел второй за неделю телефонный разговор с Эммануэлем Макроном.
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