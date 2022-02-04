На следующей неделе Макрон посетит Киев и Москву

Об этом сообщили в Офисе президента Франции, передает Радио Свобода .



7 февраля французский президент прибудет в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским.



8 февраля он прилетит в Москву, где проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, 3 февраля Владимир Зеленский провел второй за неделю телефонный разговор с Эммануэлем Макроном.

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