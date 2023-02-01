На следующей неделе Испания отправит Украине 20 БТР M113
Министерство обороны Испании в следующий понедельник, 6 февраля, отправит в Украину 20 бронетранспортеров M113
Об этом сообщает Europa Press, со ссылкой на слова главы минобороны Испании Маргариты Роблес, которые она озвучила во время визита в Латвию на прошлой неделе.
Как пишет "Милитарный", БТР M113 – основной гусеничный бронетранспортер, состоящий на вооружении механизированных войск армии США и многих армий других стран мира.
Кроме Испании, эти БТР в Украину направляли, в частности США, Португалия, Литва и Австралия.
- Напомним, что о возможности отправки по Испании бронетранспортеров M113 речь шла впервые еще летом прошлого года.
- Испания также намерена передать Украине несколько боевых танков Leopard 2A4 – по данным СМИ, речь идет о четырех-шести единицах.
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