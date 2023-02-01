Об этом сообщает Europa Press, со ссылкой на слова главы минобороны Испании Маргариты Роблес, которые она озвучила во время визита в Латвию на прошлой неделе.

Как пишет "Милитарный", БТР M113 – основной гусеничный бронетранспортер, состоящий на вооружении механизированных войск армии США и многих армий других стран мира.

Кроме Испании, эти БТР в Украину направляли, в частности США, Португалия, Литва и Австралия.

Напомним, что о возможности отправки по Испании бронетранспортеров M113 речь шла впервые еще летом прошлого года.

Испания также намерена передать Украине несколько боевых танков Leopard 2A4 – по данным СМИ, речь идет о четырех-шести единицах.

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