На следующей неделе Германия примет "важную резолюцию о Голодоморе", - Кулеба
Немецкие депутаты договорились на следующей неделе принять важную резолюцию по Голодомору
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter .
"Все демократические фракции Германии договорились о том, что на следующей неделе будет принята важная совместная резолюция о Голодоморе. Решили: Бундестаг расценивает это как геноцид", - написал Кулеба.
- 24 ноября Верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор геноцидом украинского народа. Аналогичное решение было принято депутатами парламента Румынии.
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