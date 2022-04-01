На следующей неделе Еврокомиссия представит пятый пакет санкций против РФ, - журналист "Радио Свобода"

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.



"Еврокомиссия на следующей неделе ожидает представления странам-членам так называемого "пакета соблюдения", целью которого является закрытие пробелов в предыдущих четырех пакетах санкций, наложенных на РФ после начала войны в Украине", - написал Джозвяк в Twitter.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что пятый пакет европейских санкций должен нанести РФ максимальный удар, и призвал Европу отказаться от российского газа и нефти.