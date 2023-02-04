Об этом в эфире Еспресо заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Достаточно сложно у нас идет диалог с Венецианской комиссией, но речь идет о формировании законодательства, которое должно голосоваться в парламенте, затем вступить в силу", - сказала она.

Вице-премьер подчеркнула, что Украина получила три окончательных заключения ВК с несколько разными рекомендациями и проговорила это с Еврокомиссией.

"Мы договорились, что на следующей неделе мы сконцентрируемся на трехстороннем формате консультаций – Украина – Еврокомиссия – Венецианская комиссия. Мы до конца следующей недели сформируем варианты решения ситуация с законом, формированием экспертной группы, которая будет рекомендовать кандидатов и президенту, и Верховной Раде. Я уверена, что до конца следующей недели у нас будет решение взаимоприемлемое для Украины и Брюсселя. Эта реформа является составной частью политического консенсуса относительно членства Украины в ЕС", - подытожила Стефанишина.