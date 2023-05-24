На следующем "Рамштайне" обсудят передачу Украине истребителей F-16
Следующая встреча в формате "Рамштайн" 25 мая будет посвящена усилению противовоздушной обороны Украины, предоставлению боеприпасов и передаче истребителей F-16.
Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер вторник на прессбрифинге.
Отмечается, что встреча начнется с того, что Украина представит обзор текущей ситуации на фронте и озвучит свои неотложные потребности.
Патрик Райдер выразил надежду, что усиление противовоздушной обороны и обеспечение военных боеприпасами и дальше будут оставаться темой приоритетных обсуждений.
"А потом также будет дискуссия об обучении на F-16", - отметил спикер.
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