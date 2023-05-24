На следующем "Рамштайне" обсудят передачу Украине истребителей F-16

Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер вторник на прессбрифинге.

Отмечается, что встреча начнется с того, что Украина представит обзор текущей ситуации на фронте и озвучит свои неотложные потребности.

Патрик Райдер выразил надежду, что усиление противовоздушной обороны и обеспечение военных боеприпасами и дальше будут оставаться темой приоритетных обсуждений.

"А потом также будет дискуссия об обучении на F-16", - отметил спикер.