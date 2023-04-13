На Скадовском направлении зафиксировано прибытие свежемобилизованных россиян, - Гуменюк
Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что на юге мобилизованные россияне проходят подготовку для дальнейших боевых действий на востоке
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"На нашем направлении держим огневой контроль, но оккупанты понемногу пытаются проводить определенную ротацию. На Скадовском направлении зафиксировано прибытие так называемых свежемобилизованных россиян. На юге они проходят дополнительную подготовку. Их направляют сюда, чтобы они постепенно адаптировались к боевым действиям. Потом их перебрасівают на восток, где захватчикам нужно подкрепление", - отметила Гуменюк.
По словам руководителя объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг", враг несет значительные потери на линии фронта.
"Мы видим, что россияне перекидывают небольшие партии личного состава, но мобилизованные им уже нужны. Потому что враг несет потери. Недаром заполнены неспециализированные медицинские учреждения, которые превращены в военные госпитали. Подтягивания тяжелого вооружения не зафиксировано", - добавила Гуменюк.
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