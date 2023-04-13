Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией На Скадовском направлении зафиксировано прибытие свежемобилизованных россиян, - Гуменюк
Эксклюзив

На Скадовском направлении зафиксировано прибытие свежемобилизованных россиян, - Гуменюк

13 апреля, 2023 четверг
18:26
война с Россией

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что на юге мобилизованные россияне проходят подготовку для дальнейших боевых действий на востоке

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"На нашем направлении держим огневой контроль, но оккупанты понемногу пытаются проводить определенную ротацию. На Скадовском направлении зафиксировано прибытие так называемых свежемобилизованных россиян. На юге они проходят дополнительную подготовку. Их направляют сюда, чтобы они постепенно адаптировались к боевым действиям. Потом их перебрасівают на восток, где захватчикам нужно подкрепление", - отметила Гуменюк.

По словам руководителя объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг", враг несет значительные потери на линии фронта.

"Мы видим, что россияне перекидывают небольшие партии личного состава, но мобилизованные им уже нужны. Потому что враг несет потери. Недаром заполнены неспециализированные медицинские учреждения, которые превращены в военные госпитали. Подтягивания тяжелого вооружения не зафиксировано", - добавила Гуменюк.

  • Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских оккупантов, воюющих против нашей страны
  • На временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики приняли меры по защите себя от местных жителей, сдающих ВСУ позиции врага
Видео
Новости
мобилизация
Херсонщина
оккупированные территории
Запорожская область
Военные новости
потери окуппантов
Читайте также:
Організація Об'єднаних Націй, ООН
12 апреля, 2023 среда
Украина в ООН: председательство РФ в Совбезе на фоне жестокой казни военнопленного выглядит крайне цинично
СБУ
12 апреля, 2023 среда
Видео казни украинского военного: СБУ открыла дело, а у Минобороны просят воздержаться от предположений о его личности
Сергій Фурса
12 апреля, 2023 среда
"Ужасный популизм": инвестбанкир Фурса о законопроекте о возврате доплат военным
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.33
    Покупка 37.33
    Продажа 38.14
  • EUR
    Покупка 40.52
    Продажа 41.37
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
13 апреля
20:00
OPINION
Экзамен совести
19:57
Украинская киберспортивная команда Monte победила российскую и вышла в мейджор мирового турнира по CS:GO
19:29
Россияне "градом" обстреляли Купянский район Харьковщины, есть раненые
19:24
Обновлено
Германия разрешила Польше реэкспорт МиГ-29 Украине
19:16
Банки Индии отказываются обслуживать закупку нефти из РФ по цене выше потолка в $60
18:57
Оккупанты в Луганской области усилили контрразведку, потому что боятся утечки информации о своем размещении, — Генштаб
18:45
В Донецкой области все богослужения на Пасху будут проходить онлайн
18:38
Утечка секретных документов Пентагона: По данным ФСБ Россия потеряла на войне в Украине 110 тыс. военных
18:15
В Польше перевернулся автобус с украинцами: 4 пострадавших
18:07
OPINION
Войны не выигрывают казнями пленных
17:57
Австрия призвала запретить китайские системы искусственного интеллекта в ЕС
17:43
Сергей Наев
Генерал Наев заявил о готовности ПВО к отражению воздушных атак на Пасху
17:31
Залужный встретился с начальником Объединенного штаба ВС Франции: попросил дать Украине истребители F-16
17:28
Эксклюзив
В 2022 году полностью уничтожено международное законодательство, - экс-нардеп Фирсов
17:24
В Донецкой области осудили трех информаторов РФ
17:13
Во Франции во время митинга против пенсионной реформы протестующие захватили штаб-квартиру Louis Vuitton
17:04
Эксклюзив
Путин согласовал с Си Цзиньпином размещение ядерного оружия в Беларуси, - китаевед Ефремов
16:59
Оккупанты ударили управляемыми авиабомбами в школу на Херсонщине: один человек погиб, один ранен
16:58
Направлялся к любимой: пограничники задержали гражданина Молдовы, который навеселе перелезал через ограждение
16:57
Джо Байден
Правительство США близко к выявлению лица, виновного в утечке секретных документов, - Байден
16:56
Эксклюзив
Применяя авиацию, террористы бьют по гражданским объектам прифронтовых регионов, - Гуменюк
16:49
ЕС ввел санкции против ЧВК Вагнера за участие в войне против Украины
16:48
Порошенко на южном фронте: сейчас нет ничего важнее, чем обеспечить армию оружием, техникой и деньгами
16:48
Кремль
РФ за время полномасштабной войны использовала не менее 8 тыс. зенитных ракет, это 50% запаса, - Генштаб ВСУ
16:43
Швейцария предоставит Украине $1,7 млрд до 2028 году
16:39
Зеленская и Матвийчук вошли в список самых влиятельных людей планеты от Time
16:30
Эксклюзив
Кадр из фильма "Люксембург, Лю
Трагикомедия "Люксембург, Люксембург" уже в прокате: что известно о новом украинском фильме
16:29
Сухо, но местами дожди: погода от Наталки Диденко на 14 апреля
16:26
В Польше будут расследовать мошенничество с импортом украинского зерна
16:23
Обновлено
Украинским военным нужны рации (СБОР ЗАКРЫТ!!!)
16:21
Олег Газманов
Финансируют армию РФ: Минцифры просит стриминговые платформы заблокировать российских исполнителей
16:03
OPINION
Венгрия в "оси зла" – плохой знак для диктаторов
16:00
В Раду подали законопроект об увеличении для военных ежегодного отпуска до 30 дней
15:57
Совет ЕС одобрил выделение €1 млрд на боеприпасы для Украины
15:47
Новости компаний
"Фундация Течия" помогла укомплектовать снайпера из Бучи
15:25
кладбище
В ДСНС предупредили, что большинство кладбищ на деоккупированных территориях остаются заминированными
15:11
Эксклюзив
На Авдеевском направлении продолжаются позиционные бои, - офицер ВСУ
14:59
Пропаганда РФ формирует фейки, используя ChatGPT
14:59
В Черногории задержали мэра Будвы, одного из лидеров пророссийской политсилы
14:55
В РФ заявили, что генпрокуратура проверит видео казни пленного военного
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV