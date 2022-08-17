На Сиверском направлении россияне совершенствуют фортификационное оборудование позиций, - Генштаб
На Сиверском направлении россияне работают над тем, чтобы улучшить фортификационное оборудование позиций
Об этом сообщается в отчете Генштаба.
Волынское и Полесское направления - ситуация осталась без существенных изменений.
Сиверское направление
"Россия проводит совершенствование фортификационного оборудования позиций. Совершила артиллерийские обстрелы возле Черновицкого, Павловки и Гудового Сумской области", - пишут в Генштабе.
Харьковщина
"На Харьковском направлении враг из танков, ствольной и реактивной артиллерии осуществил обстрелы районов населенных пунктов Харьков, Новая Николаевка, Дементиевка, Коробочкино, Печенеги, Руски Тишки, Одноробовка, Лебяже, Новое, Светличное, Сосновка и Рубежное.
Противник попытался прорвать оборону наших войск в направлениях населенных пунктов Лебяжье и Базалиевка, успеха не имел, отошел", - говорится в отчете.
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