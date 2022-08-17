Об этом сообщается в отчете Генштаба.

Волынское и Полесское направления - ситуация осталась без существенных изменений.

Сиверское направление

"Россия проводит совершенствование фортификационного оборудования позиций. Совершила артиллерийские обстрелы возле Черновицкого, Павловки и Гудового Сумской области", - пишут в Генштабе.

Харьковщина

"На Харьковском направлении враг из танков, ствольной и реактивной артиллерии осуществил обстрелы районов населенных пунктов Харьков, Новая Николаевка, Дементиевка, Коробочкино, Печенеги, Руски Тишки, Одноробовка, Лебяже, Новое, Светличное, Сосновка и Рубежное.

Противник попытался прорвать оборону наших войск в направлениях населенных пунктов Лебяжье и Базалиевка, успеха не имел, отошел", - говорится в отчете.

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