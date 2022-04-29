На Сиверщине Россия пытается не допустить перемещения резервов ВСУ на Восток: рядом с границей Украины размещается часть вражеских подразделений, - Генштаб

Оперативную информацию Генштаб ВСУ распространил в Facebook.



На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять задачи усиления участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Белорусы провели проверку готовности средств системы ПВО. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам нашего государства с территории РБ.



На Сиверском направлении противник пытается не допустить перемещения резервов ВСУ из Северского направления в Восточную операционную зону. В приграничных с Украиной районах Брянской и Курской областей враг разместил часть подразделений, выведенных для восстановления боеспособности. Есть вероятность демонстрационных действий и провокаций – обстрелов подразделений Сил обороны и инфраструктуры в приграничных районах.



На Слобожанском направлении вражеская группировка из состава 6 общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций в районе к северу и юго-востоку от города Харьков. Противник пытается развернуть дополнительные артиллерийские подразделения.



"На Изюмском направлении противник действует силами подразделений из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии, 68 армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении и нанесении огневого поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины. Для обеспечения дополнительной переброски войск на Изюмском направлении оккупанты наводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Сиверский Донец", - отметили в Генштабе.



На Донецком и Таврическом фронте подразделения противника пытаются вести наступление на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях. Противник продолжает попытки установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная и предпринимает подготовительные меры по продвижению на Северодонецк. Продолжаются артиллерийские обстрелы наших войск.



На Кураховском направлении группировка оккупантов усилена дополнительными артиллерийскими подразделениями из состава 1-го армейского корпуса.



На Мариупольском направлении враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредотачивал на блокировании подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь", а также осуществлял переброску части подразделений с Мариупольского на Кураховское направление.



"Противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары с целью уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и нарушения системы логистического обеспечения наших войск. С целью уточнения положения подразделений Сил обороны Украины враг проводил воздушную разведку с применением БПЛА Орлан-10. Продолжает терять эту разведывательную технику ", – рассказали в ВСУ.



На Южнобужском и Бессарабском направлениях Россия имеющимся комплектом сил пытается вести боевые действия с целью улучшения своего тактического положения. Продолжается перегруппировка, наращивается система огневого поражения, совершенствуется инженерное оборудование позиций. Оккупанты развернули сборные пункты поврежденных машин и пункты ремонта и восстановления техники.



В Приднестровье Россия продолжает распространять информацию через прокремлевские средства массовой информации по поводу угрозы населению региона со стороны Украины. В частности, распространяются сообщения об очередном случае применения украинских БПЛА над складами боеприпасов.





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